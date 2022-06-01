Інфляція у Німеччині сягнула нового історичного рекорду — Finance.ua
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Інфляція у Німеччині сягнула нового історичного рекорду

Вчора 05:17Світ
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Інфляція у Німеччині сягнула нового історичного рекордуІнфляція у Німеччині сягнула нового історичного рекорду
Інфляція у Німеччині, найбільшій економіці Євросоюзу, встановила новий історичний рекорд, що додає тиску на Європейський центробанк для згортання антикризової програми та підвищення ставок.
Про це повідомляє Bloomberg.
Таким чином, інфляція у травні в країні сягнула 8,7% у річному вимірі. Зростання споживчих цін зумовлено передусім подорожчанням енергетики та продуктів харчування. Це вище за прогнози аналітиків, опитаних Bloomberg, які передбачили зростання цін на 8,1%.
Показники інфляції посилюють тиск на уряд, оскільки найбільше від неї потерпають домогосподарства. Міністр фінансів Крістіан Лінднер раніше назвав боротьбу зі зростанням цін «головним пріоритетом», водночас виступаючи за припинення експансивної фіскальної політики.
До ключового засідання Європейського центробанку, на якому посадовці мають оголосити про згортання антикризової програми, залишається 10 днів. Йдеться про завершення масштабного викупу активів і підтвердження плану підвищення ставок у липні вперше за понад як десятиліття.
Окремі політики при цьому припускають, що ставку можуть підвищити відразу на 0,5 в.п., а не на 0,25 в.п., пункта, як очікує більшість.
Рішення ЄЦБ у червні будуть керуватися свіжими економічними прогнозами, які, ймовірно, продемонструють ціновий тиск у єврозоні загалом, що залишиться вище цілі у 2% у 2023 та 2024 роках.
У Німеччині, натомість, нижня палата парламенту прийняла пакет пільгових заходів, який включає одноразову виплату, допомогу на дитину та зниження вартості електроенергії. Канцлер Олаф Шольц заявив, що можуть бути вжиті подальші дії для захисту домогосподарств і бізнесу.
За матеріалами: Економічна Правда
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