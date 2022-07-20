Інфляція у Британії оновила максимум за 40 років — Finance.ua

Інфляція у Британії оновила максимум за 40 років Вчора 22:28 — Світ

Інфляція у Британії оновила максимум за 40 років

Рівень інфляції у Великій Британії за підсумками червня збільшився до 9,4% у річному вираженні порівняно з 9,1% у травні.

Про це свідчить звіт Національної статистичної служби (ONS), оприлюднений у середу, 20 липня.

Рівень інфляції у Великій Британії досяг нового максимуму за 40 років. Це призвело до додаткового навантаження на бюджети домогосподарств зі зростанням вартості життя.

Вказано, що показник інфляції у червні частково зумовлений зростанням цін на бензин на 42% у річному обчисленні та майже 10-відсотковим зростанням цін на продукти.

Ціни, що сплачуються фабриками за матеріали та енергію, у червні були на 24% вищими, ніж роком раніше. Це найбільше зростання з початку реєстрації у 1985 році — тоді як ціни, що стягуються фабриками, підскочили на 16,5%.

Банк Англії очікує на подальше прискорення інфляції — понад 11% — у жовтні. Тоді верхня межа цін на енергоносії буде знову скоригована і, за прогнозами, зросте до середньорічних рахунків понад 3000 фунтів стерлінгів. Квітневий рівень становив 1971 фунт стерлінгів і означав лише попереднє підвищення у відповідь на стрибок оптових цін, спричинений війною росії проти України.

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