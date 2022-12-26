Інфляція у 2023 році може зрости на 1-2% на тлі переходу бізнесу на генератори — Свириденко Сьогодні 08:40 — Казна та Політика

Перехід бізнесу на альтернативні джерела енергії може призвести до збільшення інфляції на 1-2% у 2023 році.

Про це розповіла перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що постійні відключення енергії мають впливати на ціни. Адже коли руйнується енергетична інфраструктура, збільшується і вартість витрат на виробництво через зміни від переходу централізованих джерел постачання до генераторів.

«Стійкість населення та бізнесу на мікрорівні та швидка реакція уряду у вирішені проблеми створює підстави сподіватися, що фактор зміни агресії росії у бік енергетичної інфраструктури не впливатиме визначальним чином на динаміку цін споживчого ринку. Однак ми прогнозуємо, що ось цей перехід бізнесу на дизелі та генератори може спричинити збільшення інфляції на 1-2 в.п. у 2023 році», — сказала Свириденко.

Глава Мінекономіки також припускає, що з огляду на поточну ситуацію існує велика ймовірність внесення змін до державного бюджету на наступний рік.

"З часу ухвалення бюджету удари по енергетиці не припинялися, критична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Безперечно, це впливає на економіку. Попередньо оцінювалося, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%, зараз прогноз погіршено до діапазону 33,2-33,5%.

Якщо руйнація нашої енергетичної інфраструктури буде потужною, то нам не уникнути негативного впливу на економіку. За одним із таких сценаріїв є ймовірність, що наступного року ми не зможемо вийти на позитивну траєкторію зростання, і за підсумками року буде незначне падіння ВВП. Тоді це вимагатиме корекції", — сказала вона.

Укрінформ За матеріалами:

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