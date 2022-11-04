Infiniti йде з російського ринку — Finance.ua

Infiniti йде з російського ринку Вчора 21:16 — Фондовий ринок

Infiniti йде з російського ринку

Японський автомобільний бренд Infiniti, що належить концерну Nissan, заявив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляє Интерфакс

Зазначається, що при цьому компанія продовжить надавати сервісну підтримку всім власникам автомобілів Infiniti в рамках умов гарантії.

Останні роки бренд не мав локального виробництва. У 2012-2014 роках на заводі Nissan у петербурзі велося великовузлове складання кросоверів QX70, QX80 та седана M.

Поставки автомобілів Infiniti на російський ринок було зупинено на початку березня після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), продажі Infiniti у росії за 9 місяців 2022 року впали на 46%. Частка ринку скоротилася до 0,1% із 0,2% роком раніше.

Японський автоконцерн Nissan, якому належить бренд Infiniti, раніше вирішив передати свій російський виробничий майданчик у петербурзі (ТОВ «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») за символічну вартість у власність російського ФДУП «НАМИ» з опціоном зворотного викупу протягом 6 років. До периметру угоди також увійшли виробничі та науково-дослідні потужності концерну в петербурзі, центр продажу та маркетингу в поскві.

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