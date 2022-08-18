Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів — Finance.ua
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Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів

Технології&Авто
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Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів
Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів
Купе Infiniti Q60 знімуть з виробництва до кінця нинішнього року. Єдина спортивна модель японської марки не матиме нового покоління. Про це заявили представники концерну Nissan виданню Car and Driver.
Причиною відмови від Infiniti Q60 є знижений попит на купе. Яскрава спортивна модель з елегантним дизайном та потужним 3,0-літровим турбомотором не може знайти покупців. За 2021 продали трохи більше ніж 3000 авто, а за першу половину 2022 — близько 1500.
Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів
Попит на Infiniti Q60 стабільно падав останні кілька років. З цієї причини раніше вже відмовилися від початкової 2,0-літрової версії та залишили лише 3,0-літрові турбошістки на 300 та 405 к. с.
Останні випущені купе планують розпродати упродовж 2023 року. Почасти наступником моделі стане новий спорткар Nissan Z.
Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів
Наразі в Infiniti переорієнтуються на випуск популярніших і практичніших кросоверів і починають електрифікацію. Цілком можливо, що згодом у лінійці марки з’явиться електричне купе, але поки що єдиною легковою моделлю в лінійці залишається седан Infiniti Q50.
Нагадаємо, що Infiniti Q60 презентували у 2016 році як наступника моделі G-Series. Модель спочатку пропонували із заднім та повним приводом. Топовий 405-сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5 секунд і розвиває 250 км/год.
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За матеріалами:
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