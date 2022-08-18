Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів — Finance.ua

Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів Вчора 01:37 — Технології&Авто

Infiniti відмовляються від своєї найяскравішої моделі на користь кросоверів

Купе Infiniti Q60 знімуть з виробництва до кінця нинішнього року. Єдина спортивна модель японської марки не матиме нового покоління. Про це заявили представники концерну Nissan виданню Car and Driver.

Причиною відмови від Infiniti Q60 є знижений попит на купе. Яскрава спортивна модель з елегантним дизайном та потужним 3,0-літровим турбомотором не може знайти покупців. За 2021 продали трохи більше ніж 3000 авто, а за першу половину 2022 — близько 1500.

Попит на Infiniti Q60 стабільно падав останні кілька років. З цієї причини раніше вже відмовилися від початкової 2,0-літрової версії та залишили лише 3,0-літрові турбошістки на 300 та 405 к. с.

Останні випущені купе планують розпродати упродовж 2023 року. Почасти наступником моделі стане новий спорткар Nissan Z.

Наразі в Infiniti переорієнтуються на випуск популярніших і практичніших кросоверів і починають електрифікацію. Цілком можливо, що згодом у лінійці марки з’явиться електричне купе, але поки що єдиною легковою моделлю в лінійці залишається седан Infiniti Q50.

Нагадаємо, що Infiniti Q60 презентували у 2016 році як наступника моделі G-Series. Модель спочатку пропонували із заднім та повним приводом. Топовий 405-сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5 секунд і розвиває 250 км/год.

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