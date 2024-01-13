Infiniti представила перший розкішний позашляховик з аудіосистемою Klipsch — Finance.ua

Infiniti представила перший розкішний позашляховик з аудіосистемою Klipsch Сьогодні 23:22 — Фондовий ринок

Infiniti представила перший розкішний позашляховик з аудіосистемою Klipsch

Infiniti заявляє , що її дослідження показують, що аудіосистеми, які можуть огорнути і занурити всіх пасажирів у розкішний позашляховик, є високим пріоритетом для клієнтів. Щоб дати їм те, про що вони просять, компанія стане першим автовиробником, який встановив аудіообладнання Klipsch у позашляховик преміум-класу.

Цим автомобілем стане QX80 2025 модельного року, про який Infiniti планує докладно розповісти пізніше цього року. На виставці Consumer Electronics Show (CES) 2024 було оголошено, що позашляховик пропонуватиметься з додатковою аудіосистемою Klipsch Reference Premiere із 24 динаміками.

Система оснащена титановими твіттерами, високопродуктивним восьмидюймовим сабвуфером TriPower та 24-канальним підсилювачем. Infiniti заявляє, що працювала безпосередньо з експертами зі звуку Klipsch над інтеграцією системи QX80.

«Цілком новий QX80 покликаний підняти флагман Infiniti на новий рівень завдяки розвиненій мові дизайну, винятковій майстерності та передовим технологіям, які зроблять його новим стандартом у сфері розкішних позашляховиків, — сказав Крейг Кейс, віце-президент групи Infiniti Americas. — Оскільки ми вступаємо в епоху відродження продукції Infiniti , нам не терпиться розповісти про те, як QX80 забезпечить винятковий комфорт та зручність для всіх трьох лав».

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