Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото)

Технології&Авто
17
Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото)
Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото)
Nissan завершує розробку сучасного наступника знаменитого купе-кросовера Infiniti FX. Нова модель QX65 дебютувала в США і стане серійною у 2026 році. Передсерійний кросовер Infiniti QX65 Monograph презентували на Тижні авто в Монтереї.
Про автомобіль розповіли на сайті японського виробника.
Розробники не приховують, що новий Infiniti QX65 є спадкоємцем моделі FX/QX70. Преміальний купе-кросовер стане доступнішою альтернативою BMW X6 та Mercedes GLE Coupe.
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
У нього схожий силует із довгим капотом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією.
Широка чотирикутна решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами, а задня частина є рельєфною. Автомобіль оснастили 22-дюймовими дисками.
Кросовер Infiniti QX65 Monograph є фактично серійним авто. Уже відомо, що його збудують на платформі семимісного Infiniti QX60. Отже, новачок буде дещо більшим за купе-кросовер Infiniti QX55.
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Саме в Infiniti QX60 2025 запозичать деталі салону, а також силовий агрегат — 2,0-літровий 268-сильний турбомотор та 9-ступінчасту автоматичну КПП. У лінійці будуть версії з переднім або повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems