Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото) — Finance.ua

Infiniti представила новий спортивний кросовер QX65 Monograph (фото)

Nissan завершує розробку сучасного наступника знаменитого купе-кросовера Infiniti FX. Нова модель QX65 дебютувала в США і стане серійною у 2026 році. Передсерійний кросовер Infiniti QX65 Monograph презентували на Тижні авто в Монтереї.

Про автомобіль розповіли на сайті японського виробника.

Розробники не приховують, що новий Infiniti QX65 є спадкоємцем моделі FX/QX70. Преміальний купе-кросовер стане доступнішою альтернативою BMW X6 та Mercedes GLE Coupe.

Фото: Infiniti

У нього схожий силует із довгим капотом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією.

Широка чотирикутна решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами, а задня частина є рельєфною. Автомобіль оснастили 22-дюймовими дисками.

Кросовер Infiniti QX65 Monograph є фактично серійним авто. Уже відомо, що його збудують на платформі семимісного Infiniti QX60. Отже, новачок буде дещо більшим за купе-кросовер Infiniti QX55.

Фото: Infiniti

Саме в Infiniti QX60 2025 запозичать деталі салону, а також силовий агрегат — 2,0-літровий 268-сильний турбомотор та 9-ступінчасту автоматичну КПП. У лінійці будуть версії з переднім або повним приводом.

