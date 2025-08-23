У Європі рекордні продажі електромобілів: 600 тисяч автівок за квартал — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Європі рекордні продажі електромобілів: 600 тисяч автівок за квартал

Технології&Авто
7
У Європі рекордні продажі електромобілів: 600 тисяч автівок за квартал
У Європі рекордні продажі електромобілів: 600 тисяч автівок за квартал
На європейських дорогах — справжній бум електромобілів. За другий квартал року у Західній Європі зареєстровано рекордні 600 тис. нових електрокарів. Це стало можливим завдяки появі на ринку доступніших моделей від таких виробників, як Renault та Stellantis, які привертають увагу приватних покупців.
Про це інформує The Guardian.

Чому зростає попит

Як зазначають аналітики, довгий час основними клієнтами були корпоративні автопарки. Проте зараз електрокари стають привабливими і для звичайних водіїв, які раніше не могли дозволити собі таку покупку.
Читайте також
Хоча електромобілі дорожчі за бензинові аналоги, їхня експлуатація значно дешевша, а нові, компактніші моделі роблять їх доступнішими для ширшого кола споживачів.
«Електромобілі вперше стають більш доступними та привабливими для приватних споживачів. Раніше це були лише корпоративні клієнти та водії службових автомобілів», — зазначив Маттіас Шмідт, автомобільний аналітик з Берліна.
Європейські автовиробники, такі як власник Citroën Stellantis і Renault, почали впроваджувати більш доступні моделі, щоб залучити потенційних покупців, чутливих до ціни, і знизити середній рівень викидів своїх автопарків відповідно до норм ЄС.
Читайте також
Також значно зростають продажі електромобілів китайського виробництва, зокрема від компанії BYD. Кожен десятий електрокар в Європі виготовлено в Китаї, а Велика Британія стала ключовим ринком для BYD.
Очікується, що нові урядові програми субсидування у Франції та Великої Британії ще більше підігріють попит на «зелені» авто.
Однак у Великій Британії знижка до 10% буде доступна тільки для електрокарів і автомобілів вартістю менше 42 860 євро.
Це означає, що ні Tesla, ціна яких починається приблизно з 46 335 євро, ні китайські автомобілі таких виробників, як BYD, можуть не отримати фінансової підтримки через свою вартість.
За матеріалами:
Діло
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems