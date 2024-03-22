Infiniti представила новий флагман QX80 (фото, відео) — Finance.ua
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Infiniti представила новий флагман QX80 (фото, відео)

Технології&Авто
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Розкішний флагманський трирядний кросовер буде показаний на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні. Модель стала першою, яка отримала новий корпоративний дизайн, й надійде у продаж вже влітку цього року.
QX80 став першим представником концепції дизайну «Artistry in Motion» в лінійці Infinity. Новий зовнішній стиль, який успадкував флагманський кросовер, було запроваджено з появою прототипу QX Monograph
Infiniti представила новий флагман QX80 (фото, відео)
QX80 оснащений роздільною LED-оптикою спереду та світловою смугою позаду, що поєднує ліхтарі, яка має понад 300 світлодіодів. Всередині кросовер також значно оновився. Салон авто виконано з преміальних матеріалів, а головною його окрасою є два 14,3-дюймові дисплеї, один з яких слугує приладовою панеллю водія, а інший — головним екраном мультимедіа.
Infiniti представила новий флагман QX80 (фото, відео)
Серед інших особливостей — система підсвітки, що має 64 кольори, аудіосистема Klipsch потужністю 600 Вт, з 24 динаміками, чотири з яких розміщено на стелі та в підголівниках передніх сидінь. Також в салоні є спеціальний інфрачервоний радар, який вимірює температуру тіла задніх пасажирів й за потреби — активує клімат-контроль, а третій ряд сидінь має підігрів.
Infiniti представила новий флагман QX80 (фото, відео)
Автомобіль оснастили новим 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 456 к.с. й 699 Нм крутного моменту, що працює в парі з новою дев’ятиступеневою коробкою передач. QX80 пропонується як з заднім, так і з повним приводом й має пневматичну підвіску.
Звісно ж, новий флагман Infiniti обладнано усіма передовими опціями активної та пасивної безпеки. Кросовер має системи попередження про зіткнення попереду, автоматичного екстренного гальмування з функцією виявлення пішоходів, попередження про поперечний рух позаду, моніторинг сліпих зон, попередження про сходження зі смуги руху та попередження про сліпі зони причепа.
Окрім цього, автомобіль має активний круїз-контроль та функцію утримання в смузі руху. Вартість автомобіля в базовій версії у США становить 82 450 доларів, тоді як топова версія коштуватиме 110 595 доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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