Індонезія пропонує довгострокові візи для проживання на Балі туристам, на рахунках яких не менш ніж $130 000 — Finance.ua
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Індонезія пропонує довгострокові візи для проживання на Балі туристам, на рахунках яких не менш ніж $130 000

Світ
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Індонезія пропонує довгострокові візи для проживання на Балі туристам, на рахунках яких не менш ніж $130 000
Індонезія пропонує довгострокові візи для проживання на Балі туристам, на рахунках яких не менш ніж $130 000
Індонезія вирішила залучати заможних громадян з усього світу для довгострокового перебування. Країна пропонує візи на пʼять і 10 років тим, хто має на банківських рахунках не менш ніж 2 млрд рупій ($130 000).
Про це пише Bloomberg.
«Прагнучи зміцнити свою економіку — найбільшу економіку Південно-Східної Азії, — Індонезія зосередилась на своїй козирній карті: Балі», — пише агентство.
Відповідні регуляційні документи були опубліковані 25 жовтня, вони набудуть чинності через 60 днів після публікації напередодні католицького Різдва (25 грудня).
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Тож Індонезія доповнює перелік країн від Коста-Рики до Мексики, які пропонують довгострокове перебування для залучення професіоналів, багатих пенсіонерів та інших заможних людей.
«Це нефіскальний стимул для певних іноземців здійснити позитивний внесок в індонезійську економіку», — каже виконувач обовʼязків генерального директора з питань імміграції Відодо Екатьяхяна.
Час запуску віз збігається з різким зростанням кількості туристів, які прибувають до Індонезії, оскільки такі авіакомпанії, як Garuda Indonesia, відновлюють міжнародні рейси.
Очікується, що майбутній саміт G-20 на Балі в листопаді приверне увагу світової громадськості до острова, окрім десятків тисяч делегатів.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Forbes.ua
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