Індійський держбанк припинив проводити платежі за російську нафту дорожче за 60 доларів, - Reuters — Finance.ua
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Індійський держбанк припинив проводити платежі за російську нафту дорожче за 60 доларів, - Reuters

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Індійський державний Bank of Baroda з цього місяця припинив розрахунки за російську нафту, продану вище за цінову межу в 60 доларів за барель, встановленого Заходом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела повідомляють, що деякі індійські нафтопереробники платили в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів за російську нафту за ціною понад 60 доларів за барель через Bank of Baroda, переважно трейдерам з Дубая.
За словами трьох джерел, минулого місяця державний кредитор повідомив нафтопереробним підприємствам, що не вироблятиме оплату за російські барелі, куплені за ціною вищою за граничну.
«Bank of Baroda вкрай обережний у розрахунках за російську нафту, куплену вище граничної ціни. Вони відмовили нам у врегулюванні платежів за барелі вище стелі», — сказав один із джерел.
Джерела очікують, що ціни на російську малосірчисту нафту, таку як Sokol і ESPO Blend, яка в останні тижні продавалася за ціною близько 60 доларів за барель, можуть перевищити цінову стелю через різкий стрибок світових цін на нафту, спричинений недільним рішенням ОПЕК+ скоротити видобуток.
Деякі нафтопереробні заводи, переважно приватні оператори, проводять платежі в дирхамах за російську нафту через приватного кредитора Axis Bank, повідомили Reuters джерела минулого місяця. Неясно, чи припинив Axis Bank також розрахунки з операцій з російською нафтою, проданою вище за граничну ціну.
Джерела повідомляють, що проблеми з розрахунками за російську нафту можуть підштовхнути продавців до прийняття платежів у рупіях принаймні за барель, що перевищує граничну ціну.
«Ми не припиняли і не скорочували закупівлі російської нафти після рішення Bank of Baroda... Ми розглянемо можливість використання рупій для оплати нафти, закупленої вище за граничну ціну», — сказало інше джерело.
Індія не визнає встановлену Заходом межу цін на російську нафту, заявило минулого місяця високопоставлене джерело в міністерстві нафти.
За матеріалами:
РБК-Україна
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