Індійська компанія Tata представила електрокар за ціною $10 тис. — Finance.ua

Індійська компанія Tata представила електрокар за ціною $10 тис. Вчора 05:42 — Технології&Авто

Індійська компанія Tata представила електрокар за ціною $10 тис., Фото:Tata Motors

Нова модель Tiago EV стала повністю електричною версією хетчбека Tiago, який є одним із найпопулярніших автомобілів в Індії.

Електрокар на платформі авто з ДВЗ став відчутно більше, ніж Tata Nano, — найдешевший автомобіль у світі, який продавався за ціною від $2500.

Випуск бюджетного електрокара пов’язаний із заявою конкурентів Tata Motors — Mahindra&Mahindra — про інвестування до $500 млн у виробництво електрокарів для внутрішнього ринку.

До цього найдешевшим електрокаром Tata була модель Tigor, яка заснована на платформі однойменного компактного седана з ДВЗ. Вартість Tigor EV складала близько $15 тис.

Попри те, що Індія є третім найбільшим автовиробником у світі, деякі моделі компактних електрокарів у Китаї продаються за ціною до $5000.

Базова версія нової Tata Tiago EV отримає запас ходу до 250 км, а топова комплектація авто зможе проїжджати до 315 км на одному заряді акумулятора.

У компанії кажуть, що вартість експлуатації електрокара буде у сім разів менша, ніж вартість використання аналогічного авто на викопному паливі.

Зараз електрокари становлять лише 1% від загальної кількості продажів нових авто в Індії, де всього купують близько трьох мільйонів машин на рік. Уряд планує збільшити частку електрокарів до 30% до 2030-го.

Нагадаємо, у 2008 році Tata Motors придбала у Ford британських автовиробників Jaguar та Land Rover за $2,3 млрд.

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