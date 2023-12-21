Індія хоче, щоб країни G7 відклали введення ембарго на алмази з рф — Reuters Сьогодні 09:34 — Світ

Індія хоче, щоб країни G7 відклали введення ембарго на алмази з рф — Reuters

Уряд Індії закликав країни Великої сімки відкласти заборону на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які знайомі із ситуацією.

За даними журналістів, причиною стали побоювання індійської влади щодо нових правил відстеження походження дорогоцінного каміння. Процедура нібито «залишається неясною».

Індія також висловила свої сумніви щодо нової системи «перевірки та сертифікації на основі відстеження», яка може вимагати обміну даними про індійські підприємства, повідомило джерело.

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При цьому деякі дані є конфіденційними, і підприємствам може бути незручно ділитися такою інформацією.

Крім того, компанії Індії побоюються, що заборона негативно вплине на ланцюжок поставок алмазів. З цієї причини влада країни хоче, щоб G7 відклала введення нових обмежень.

Нагадаємо, що на початку грудня країни Великої сімки остаточно домовилися запровадити санкції щодо алмазів з росії. Заборона на імпорт почне діяти з 1 січня 2024 року, протягом наступного року ембарго на обіг цих каменів запроваджуватиметься поетапно.

18 грудня Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти росії. Документ, серед іншого, також передбачає запровадження заборони на імпорт природних і синтетичних алмазів з росії.

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