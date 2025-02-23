Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3% — Finance.ua

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3% Сьогодні 11:49 — Фондовий ринок

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі, який через новини про конфлікт між президентами США та України втратив 9% у середу та 6,3% у четвер, наприкінці тижня повернув собі 15,29%.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дані біржі.

Читайте також Українські акції на Варшавській біржі зросли ще на 11,6%

Зазначається, що спілкування продовжується і є вірогідність консенсусу.

Курс акцій Milkiland виріс у п’ятницю на 12,14%;

Агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 7,88% і 21,09%;

KSG-Agro — на 9,43%;

Найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 10,62%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали на 12,42%.

Також на 14,39% виріс курс акцій найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Читайте також Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки

Крім того, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі в п’ятницю подорожчали на 1,65%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 11,43% після падіння на 30,41% напередодні.

На ринку єврооблігацій зберігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевшали й ВВП-варранти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.