Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3% — Finance.ua
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Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3%

Фондовий ринок
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Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3%
Індекс українських акцій на Варшавській фондовій бірж зріс на 15,3%
Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі, який через новини про конфлікт між президентами США та України втратив 9% у середу та 6,3% у четвер, наприкінці тижня повернув собі 15,29%.
Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дані біржі.
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Зазначається, що спілкування продовжується і є вірогідність консенсусу.
  • Курс акцій Milkiland виріс у п’ятницю на 12,14%;
  • Агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 7,88% і 21,09%;
  • KSG-Agro — на 9,43%;
  • Найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 10,62%.
Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали на 12,42%.
Також на 14,39% виріс курс акцій найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.
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Крім того, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі в п’ятницю подорожчали на 1,65%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 11,43% після падіння на 30,41% напередодні.
На ринку єврооблігацій зберігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевшали й ВВП-варранти.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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