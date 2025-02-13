Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки — Finance.ua
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Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки

Фондовий ринок
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Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки
Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки
Акції китайських технологічних компаній злетіли до найвищого рівня з лютого 2022 року, адже трейдери активно скуповують папери через перспективи дешевого штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.
Індекс Hang Seng Tech, який відстежує котирування технологічних компаній на гонконзькій біржі, у четвер зріс на 2,3%. Це найвище значення індексу з моменту відновлення ралі після пандемії.
Зазначається, що лідерами зростання стали Kuaishou Technology (відеоплатформа та конкурент TikTok), Bilibili Inc (стримінговий сервіс) і Baidu Inc (лідер у сфері штучного інтелекту та інтернет-пошуку в Китаї).
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У виданні стимулом для зростання називають посилені інвестиції Китаю в великі мовні моделі та штучний інтелект. Особливу увагу привернув стартап DeepSeek, що спеціалізується на ШІ-розробках. Це підштовхнуло трейдерів до пошуку компаній, які можуть виграти від буму штучного інтелекту.
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Попри зростання, китайські технокомпанії все ще торгуються нижче середнього п’ятирічного рівня. Це може означати подальший потенціал для зростання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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