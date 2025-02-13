Китайські виробники GAC і Huawei випустять новий люксовий мінівен — ціна — Finance.ua
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Китайські виробники GAC і Huawei випустять новий люксовий мінівен — ціна

Фондовий ринок
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Китайські виробники GAC і Huawei випустять новий люксовий мінівен — ціна
Китайські виробники GAC і Huawei випустять новий люксовий мінівен — ціна
Компанії GAC та Huawei готують до виходу новий мінівен, який може з’явитися на китайському ринку під назвою Xiangwang. Його вартість, за даними місцевих ЗМІ, складе близько 300 тисяч юанів або 40 тисяч доларів США за поточним курсом.
Про це повідомляє CarNewsChina.
Новинка стане першим спільним проектом GAC та Huawei. Автомобіль уже помітили в Китаї, але через щільний камуфляж розглянути його зовнішність поки що неможливо. Подейкують, що мінівен отримає велику решітку радіатора, тонкі фари і велику кількість хромованих елементів. На даху встановлять LiDAR-сканер для реалізації сучасних технологій допомоги водієві.
Поки що ні характеристики силової установки, ні запас ходу нового автомобіля невідомі. Відомо лише те, що це буде великий люксовий мінівен з фірмовою програмною платформою Harmony від Huawei та комплексом Qiankun ADS 3.0.
Як відомо, наприкінці 2024 року GAC і Huawei підписали угоду про співпрацю щодо створення преміального бренду інтелектуальних транспортних засобів на «нових джерелах енергії» (NEV).
В Україні автомобілі GAC і Huawei поки що не користуються попитом.
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За матеріалами:
mmr.ua
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