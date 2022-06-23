Індекс S&P 500 впав на 21% — Finance.ua
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Індекс S&P 500 впав на 21%

Фондовий ринок
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Індекс S&P 500 впав на 21%
Індекс S&P 500 впав на 21%
Початок року для одного з основних американських фондових індексів S&P 500 став найгіршим півріччям з часів президентства Річарда Ніксона.
Про це пише агентство Bloomberg.
За перші шість місяців індекс S&P 500 впав уже на 21%. Востаннє подібне падіння фіксувалося ще у 1970 році.
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До кінця червня ще є кілька торгових днів, тому цей показник може змінитися. Але очікування на ринку песимістичні, пише видання. Інвестори бояться, що висока інфляція та агресивні дії Федерального резерву приведуть економіку США до рецесії.
Інфляційний шок у стилі 1970-х років може обвалити індекс ще на третину від поточних рівнів, вважає стратег Societe Generale SA Маніш Кабра. Якщо інвестори вирішать, що період високої інфляції затягнеться, вони почнуть дивитися на реальні, а не номінальні показники дохідності акцій. А вони цього року, ймовірно, будуть негативними, каже аналітик.
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Нагадаємо, рішення Федеральної резервної системи США підвищити ключову ставку відразу на 75 базисних пунктів спричинило пришвидшення падіння на світових ринках.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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