Індекс «різдвяного кошика» у 2024 році: на скільки подорожчав святковий стіл — Finance.ua

Індекс «різдвяного кошика» у 2024 році: на скільки подорожчав святковий стіл Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Індекс «різдвяного кошика» у 2024 році: на скільки подорожчав святковий стіл

У 2024 році вартість традиційних різдвяних страв зросла на 22,7% порівняно з минулим роком. Найбільше подорожчали капуста, картопля, буряки та продукти для куті — пшениця, родзинки та горіхи.

Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

Цього року для приготування 12 традиційних страв українці витратять в середньому 1188 грн, що на 306 грн більше, ніж у грудні 2023 року.

«Ціни на овочі, основу багатьох традиційних різдвяних страв, значно зросли через цьогорічний неврожай, посухи, брак робочої сили, підвищення вартості дизпального та ускладнення з логістикою. Особливо постраждали регіони, де ведуться бойові дії, зокрема Херсонська та Запорізька області, що були основними постачальниками цієї продукції, а руйнування Каховської ГЕС залишило без зрошення 94% систем у Херсонській, 74% у Запорізькій і 30% у Дніпропетровській областях. Загалом близько 5 млн гектарів землі стали непридатними для використання. Попри часткове здешевлення деяких продуктів, вартість різдвяного кошика продовжує зростати на тлі війни, інфляції, яка за звітом Національного Банку до кінця 2024 року становитиме 9,7%, та природних чинників, — зазначила Ірина Грузінська, керівниця сектору «Сільське господарство».

Найбільше подорожчали овочі:

капуста (+221%);

картопля (+151%);

буряк (+86%).

Також суттєво зросли ціни на пшеницю (+69%), родзинки (+55) та горіхи (+35), які є головними інгредієнтами для приготування куті.

Втім, деякі продукти подешевшали:

гречка (-42%);

морква (-35%);

томатна паста (-20%);

короп (-16%).

Інфографіка: BRDO

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.