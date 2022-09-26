Індекс Мосбіржі впав нижче ніж 2000 пунктів уперше з початку повномасштабної війни — Finance.ua

Індекс Мосбіржі впав нижче ніж 2000 пунктів уперше з початку повномасштабної війни
Під час ранкових торгів у понеділок, 26 вересня, індекс Мосбіржі знизився на 4,69%, до 1991,82. Індекс опустився нижче 2000 пунктів уперше з 24 лютого — початку повномасштабної війни РФ проти України.
Про це пише «Комерсант».
При цьму індекс РТС впав на 5,8% і становив 1075,55 пункта.
Серед лідерів зниження:
- VK (-7,05%, до 390,2 руб.);
- «Полюс» (-6,73%, до 5937,5 руб.);
- «Яндекс» (-5,74%, до 1689 руб.);
- ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);
- «Норнікель» (-3,27%, до 13 686 руб.).
Ринок акцій падає на тлі псевдореферендумів на окупованих територіях України та новин про мобілізацію в рф.
Минулого тижня на новинах про оголошення окупантами «референдумів» про приєднання до росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігався значний обвал.
Поділитися новиною