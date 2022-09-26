Індекс Мосбіржі впав нижче ніж 2000 пунктів уперше з початку повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індекс Мосбіржі впав нижче ніж 2000 пунктів уперше з початку повномасштабної війни

Фондовий ринок
470
Під час ранкових торгів у понеділок, 26 вересня, індекс Мосбіржі знизився на 4,69%, до 1991,82. Індекс опустився нижче 2000 пунктів уперше з 24 лютого — початку повномасштабної війни РФ проти України.
Про це пише «Комерсант».
При цьму індекс РТС впав на 5,8% і становив 1075,55 пункта.
Серед лідерів зниження:
  • VK (-7,05%, до 390,2 руб.);
  • «Полюс» (-6,73%, до 5937,5 руб.);
  • «Яндекс» (-5,74%, до 1689 руб.);
  • ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);
  • «Норнікель» (-3,27%, до 13 686 руб.).
Ринок акцій падає на тлі псевдореферендумів на окупованих територіях України та новин про мобілізацію в рф.
Минулого тижня на новинах про оголошення окупантами «референдумів» про приєднання до росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігався значний обвал.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.