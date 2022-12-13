Імпортер Nissan припинив роботу в білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Імпортер Nissan припинив роботу в білорусі

Фондовий ринок
10
Білоруський імпортер Nissan заявив про вихід японського автомобільного бренду з білоруського ринку.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На сайті імпортера зазначається, що компанія Nissan Motor Co., Ltd. 23 листопада «закінчила свою діяльність у росії та республіці білорусь та передає свої російські активи ФГУП «НАМИ».
«На ринку отримає більший розвиток напрямок японських автомобілів з пробігом. А ось нових партій з об’єктивних причин очікувати не варто. Так що, по суті, зараз ми розпродаємо останні автомобілі без пробігу... Щодо обслуговування японських автомобілів, то воно продовжиться повній мірою і за всіма зобов’язаннями», — прокоментувала компанія.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.