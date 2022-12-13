Імпортер Nissan припинив роботу в білорусі — Finance.ua

Імпортер Nissan припинив роботу в білорусі
Білоруський імпортер Nissan заявив про вихід японського автомобільного бренду з білоруського ринку.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На сайті імпортера зазначається, що компанія Nissan Motor Co., Ltd. 23 листопада «закінчила свою діяльність у росії та республіці білорусь та передає свої російські активи ФГУП «НАМИ».
«На ринку отримає більший розвиток напрямок японських автомобілів з пробігом. А ось нових партій з об’єктивних причин очікувати не варто. Так що, по суті, зараз ми розпродаємо останні автомобілі без пробігу... Щодо обслуговування японських автомобілів, то воно продовжиться повній мірою і за всіма зобов’язаннями», — прокоментувала компанія.
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