Імпорт західної електроніки в росії повернувся до довоєнного рівня попри санкції — Finance.ua

Імпорт західної електроніки в росії повернувся до довоєнного рівня попри санкції Сьогодні 07:33 — Технології&Авто

Імпорт західної електроніки в росії повернувся до довоєнного рівня попри санкції

Експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних росії для військової промисловості, повернувся до рівня до 2022 року, оскільки росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції.

Про це в інтерв'ю Politico заявив координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О’Браєн.

За словами американського посадовця, європейські компанії продають електроніку в інші країни, які своєю чергою перепродають її в росію, й цей канал постачання санкції поки не враховують.

«До початку цього року росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні», — сказав він.

За словами О’Браєна, США визначили п’ять країн, які сприяють росії в обході західних санкцій: Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.

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Економічна Правда За матеріалами:

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