Імпорт ліків в Україну скоротився на 38% у 2022 році — Finance.ua

Імпорт ліків в Україну скоротився на 38% у 2022 році Сьогодні 11:13

2022 рік перервав багаторічну тенденцію нарощування об’єму імпорту ліків до України. Так, за 2016-2021 рр. імпорт приріс на 90%, тоді як в 2022 році відбулося падіння на 38%. Найбільші країни-постачальники ліків в Україну: Німеччина, Індія та Франція. Про це йдеться у серії інфографік , створеній спільно фармацевтичною компанією «Дарниця» та маркетинговою агенцією Top Lead, передає УНН.

Левову частку (82%) в об’ємі імпорту займають саме лікарські засоби, решта — сироватки, вакцини (13%) і реагенти, контрацептиви та медичні матеріали (5%).

За 2022 рік Україна також втратила чверть експорту ліків. Втім, навіть зі знищеними складами та виробничими потужностями, зростанням цін на сировину та логістичними проблемами експорт не припинився, і економіка продовжувала отримувати гроші.

Узбекистан — найбільший покупець українських ліків. У 2022 році українські компанії перестали продавати ліки до росії та білорусі, зріc експорт до Литви та Латвії. Та попри це більшість українського фармацевтичного експорту йде до Азії.

Найбільші виробники ліків в Україні мають GMP-сертифікати, які підтверджують, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до міжнародних стандартів якості. Але ЄС поки що не визнає GMP-сертифікати, видані Держлікслужбою України. Тому для експорту до ЄС виробник повинен проходити додаткову перевірку регуляторними органами тієї чи іншої країни ЄС. Задача України на найближчий час — домогтись визнання українських сертифікатів у ЄС.

«Фармацевтична компанія „Дарниця“ нарощує експорт, попри логістичні та інші виклики, пов’язані з війною. Компанія експортує ліки до 14 країн та має понад 250 реєстрацій лікарських засобів за кордоном, зокрема в країнах Європи та Азії. За результатом 2022 р. ми наростили обсяги експорту на 38,9% — до 285 млн грн. У натуральному вимірі продажі за кордон збільшилися в 1,5 рази», — відзначає Ганна Павлюк-Гаврилова, керівник департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки фармацевтичної компанії «Дарниця».

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