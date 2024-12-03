Імпорт електроенергії в листопаді скоротився — Finance.ua

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Імпорт електроенергії в листопаді скоротився

Енергетика
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Імпорт електроенергії в листопаді скоротився
Імпорт електроенергії в листопаді скоротився
Імпорт електроенергії в листопаді 2024 року знизився на 9,4% порівняно з попереднім місяцем, становивши майже 165 тис. МВт-год, згідно з даними моніторингу ExPro Electricity.
Найбільше обсяг поставок скоротився за угорським та молдовським напрямами — на 44%.
Водночас імпорт електроенергії з Польщі виріс вдвічі — до понад 40 тис. МВт-год.
Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії у листопаді зайняла Словаччина — 33%, на другому місці опинилася Польща з 25%.
Найбільший добовий імпорт був 1 листопада, 12 тис. МВт-год, а найменший — 10 листопада, 1 тис. МВт-год.
Середній погодинний імпорт електроенергії у листопаді в години «вечірнього піку» складав 470 МВт, що становить 27,6% від загальних технічних можливостей (1700 МВт).
До Топ-5 імпортерів електроенергії до України за 9 місяців 2024 року увійшли «Д.Трейдінг», «Енергетична компанія України», «ДЕ Трейдінг», «Дніпросталь-Енерго» та «Сіпіджі Енерджі».
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