Імпорт дизелю в Україну знизився через підвищення акцизів — Finance.ua
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Імпорт дизелю в Україну знизився через підвищення акцизів

Енергетика
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Імпорт дизелю в Україну знизився через підвищення акцизів
Імпорт дизелю в Україну знизився через підвищення акцизів
У вересні імпорт дизельного пального в Україну знизився на 26% у порівнянні з серпнем і становив 493 тисячі тонн.
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Enkorr.

Що спричинило зниження імпорту

Скорочення закупівель за кордоном було очікуваною реакцією ринку, оскільки з 2 вересня почала діяти підвищена ставка акцизу, через яку багато компаній протягом серпня накопичило великі запаси продукту.
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Утім, падіння обсягів імпорту могло бути ще більшим, якби не низхідна динаміка цін, що спостерігалася на початку осені.
У вересні котирування ULSD у Північно-Західній Європі й Середземномор’ї коливалися в діапазоні $646−713/т CIF, в той час, як у серпні дизель торгувався у межах $696−750/т CIF.
Це спонукало деяких імпортерів купувати паливо у вересні, щоб «розбавити» більш дорогі серпневі залишки.
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Скорочення постачань у вересні відбулося на всіх напрямках, але якщо закупівлі з півдня зменшилися на 23%, то із західних джерел імпорт упав майже на 30%.
Трейдери на півдні у вересні пропонували дизель на більш привабливих умовах, завдяки чому скорочення обсягів реалізації було меншим порівняно з західним напрямком.
Але зворотною стороною цих зусиль було падіння рентабельності продажів морського ресурсу на дунайських терміналах.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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