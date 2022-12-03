Імміграція за кордон: які документи варто взяти з собою перед переїздом — Finance.ua
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Імміграція за кордон: які документи варто взяти з собою перед переїздом

Особисті фінанси
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На перший погляд, переїзд до іншої країни часто здається складним та довгим процесом. Важливо подбати про незавершені справи та нічого не забути.
Але якщо у вас є чіткий план, імміграція за кордон дається значно простіше. Сьогодні ми зібрали детальний список необхідних документів для переїзду. Тож зберігайте чек-ліст, аби все тримати під контролем.
Перелік документів, які треба взяти за кордон:
  • Закордонний паспорт з максимальним терміном дії.
  • Внутрішній паспорт.
  • Свіжа апостильована довідка про несудимість.
  • Ідентифікаційний номер.
  • Виписки про стан банківських рахунків.
  • Документи про реєстрацію бізнесу.
  • Податкові декларації.
  • Довідка з місця роботи чи робочий контракт.
  • Водійські права.
  • Перекладені медичні рецепти, якщо це потрібно.
  • Резюме.
Для дітей:
  • Свідоцтва про народження дітей та укладення шлюбу.
  • Табелі, атестат, дипломи.
  • Довіреність від одного з батьків (за потреби).
  • Медичні картки та карта щеплень дитини.
Якщо плануєте підтверджувати свою освіту за кордоном чи трудовий стаж, візьміть дипломи, трудову книжку, сертифікат із Пенсійного фонду.
Важливо! Усі документи краще перекласти мовою тієї країни, куди переїжджаєте, або англійською мовою.
Які справи потрібно вирішити до переїзду
Податки та штрафи. Перевірте на офіційних сайтах, чи є у вас заборгованості або неоплачені штрафи.
Не забудьте оформити генеральну довіреність на когось із близьких.
Медикаменти. Якщо ви приймаєте рецептурні препарати, візьміть їх із запасом. Оформіть заздалегідь міжнародний ветеринарний паспорт. Для його отримання потрібно встановити вихованцю чіп і зробити щеплення.
Оформлення віз інших країн. Скан копії всіх документів. Це краще зробити заздалегідь та зберігати на електронних ресурсах.

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За матеріалами:
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