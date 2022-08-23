Ілон Маск заявив про здорожчання популярної функції Tesla — Finance.ua
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Ілон Маск заявив про здорожчання популярної функції Tesla

Технології&Авто
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Ілон Маск заявив про здорожчання популярної функції Tesla
Ілон Маск заявив про здорожчання популярної функції Tesla
Автопілот для автомобілів Tesla помітно подорожчає — послуга для водіії електрокарів коштуватиме $15 тис..
Про оновлення заявив глава компанії Ілон Маск у Twitter — він додав, що ціни зміняться вже 5 вересня.
До початку осені послуга коштуватиме $12 тис. Тож водії, які замовлять авто до 5 числа, зможуть трохи заощадити.
Подорожчання сталося на тлі впровадження бета-версії автопілота 10:69, яку раніше Маск назвав «великим кроком вперед». Поки щомісячна підписка автопілота коштує $199, і Маск не озвучив, чи планують змінювати умови.
Ілон Маск заявив про здорожчання популярної функції Tesla
Ціна за Tesla FSD зростала протягом кількох років — спочатку послуга коштувала $5 тис., але в жовтні 2020 року подорожчала до $10 тис. Тоді бета була доступна обмеженій кількості водіїв. У вересні 2021 року більшість водіїв отримали доступ до функції, після чого вона подорожчала до $12 тис. на початку 2022 року.
Раніше глава компанії пообіцяв покращити якість обслуговування — автомобілі Tesla ремонтуватимуть за лічені години. Щоправда, такі заяви скептично сприйняли власники авто. Яким чином Маск хоче покращити обслуговування — поки невідомо.
За матеріалами:
Фокус
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