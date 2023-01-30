IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії — Finance.ua
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IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії

Фондовий ринок
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Найбільший у світі меблевий бренд IKEA, який відмовився від поставок деревини з рф і білорусі, використовує більше деревини зі Швеції та країн Балтії.
Про це заявив керівник відділу постачання деревини IKEA Ульф Йоханссон, пише Reuters.
Зазначається, що один з найбільших світових споживачів деревини — використав 20 мільйонів кубометрів деревини для виробництва своєї продукції за 12 місяців до серпня 2022 року.«Нам вдалося замістити ці обсяги (росії та білорусі) в інших країнах на дуже гарячому ринку деревини», — сказав Ульф Йоханссон в інтерв’ю Reuters.
За його словами, Швеція, країни Балтії, Польща та Німеччина є одними з країн, де ІКЕА збільшила постачання деревини внаслідок війни в Україні, додавши, що деякі з цих рішень можуть бути довгостроковими, а інші — короткостроковими. росія і білорусь були п’ятим і шостим найбільшими постачальниками деревини для IKEA до війни, на їх частку припадало 6% і 5% відповідно.
Польща, за якою йдуть Литва та Швеція, були трьома найбільшими постачальниками за 12 місяців до серпня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • у листопаді IKEA ліквідувала свою закупівельну «дочку» в росії;
  • з березня 2022 року IKEA поступово згортає діяльність на росії. У звіті за 2022 фінансовий рік, опублікованому на початку листопада, ритейлер підтвердив, що до кінця 2022 календарного року має намір остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси в москві та мінську.
За матеріалами:
ua.news
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