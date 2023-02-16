IKEA представила інтелектуальний датчик для вимірювання якості повітря — Finance.ua

IKEA представила інтелектуальний датчик для вимірювання якості повітря Сьогодні 04:08 — Фондовий ринок

Шведський рітейлер IKEA запустить у продаж інтелектуальний датчик для вимірювання якості повітря Vindstyrka. Пристрій дозволяє вимірювати та контролювати рівень забруднювачів у приміщенні, повідомила пресслужба компанії.

«Повсякденні дії, такі як приготування їжі або прибирання, можуть сприяти погіршенню якості повітря так само, як промисловість або рух транспорту. У Vindstyrka мета полягала в тому, щоб створити недорогий високопродуктивний датчик якості повітря», — зазначив власник продукту IKEA у Швеції Хенрік Теландер.

Пристрій оснащений дисплеєм, на якому відображаються рівні шкідливих частинок, вологість, температура та TVOC (індекс летких органічних сполук). При підключенні до центру інтелектуальних продуктів Dirigera датчик дозволяє зчитувати рівні якості повітря в IKEA Home.

Vindstyrka можна використовувати як самостійно, так і для розширення можливостей наявного очищувача повітря. Пристрій буде доступний на всіх ринках із квітня 2023 року.

Нагадаємо, що IKEA протягом 15 років намагалася зайти на український ринок. 2020 року їй вдалося запустити онлайн-продажі, а 2021-го відкрити перший фізичний магазин у Києві. Однак після початку війни рітейлер призупинив роботу в Україні. Наприкінці 2022 року IKEA вирішила ліквідувати одну зі своїх російських структур — ТОВ «Ікеа Закупівельні Послуги Рус».

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