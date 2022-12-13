Іграшка за 80 000 євро: презентовано незвичайний електромобіль Bugatti (фото) — Finance.ua

Іграшка за 80 000 євро: презентовано незвичайний електромобіль Bugatti (фото) Сьогодні 04:59 — Технології&Авто

Електромобіль Bugatti Baby II Carbon Edition витриманий у стилі 20-х років, але його кузов виконаний із сучасного карбону. Авто зможуть купити виключно власники суперкара Bugatti W16 Mistral.

Модельний ряд Bugatti поповнив електромобіль Baby II Carbon Edition. Його вартість становить 84500 доларів, але купити нестандартне авто зможе далеко не кожен. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bugatti.

Справа в тому, що спецверсію Bugatti Baby II зможуть придбати лише власники нового кабріолету W16 Mistral. Авто стане своєрідним аксесуаром до суперкара, тим більше, що воно не допущено до доріг загального користування.

Як відомо, електромобіль Bugatti Baby II є не повноцінним авто, а по суті великою дитячою машинкою. Зовні він повторює знаменитий гоночний Bugatti Type 35 1924, проте за розмірами становить лише 75% від оригіналу.

Вже випущено близько 500 Bugatti Baby II всіх модифікацій і вартість базової версії складає $36 600. Новий варіант моделі дорожчий, адже його кузов повністю виконаний із карбону, а оптика — світлодіодна. Декор на кузові та в салоні виконаний у дусі Bugatti W16 Mistral.

До того ж новий Bugatti Baby II Carbon Edition доступний виключно з топовим електромотором на 13,5 к. с. Він розганяється до 70 км/год, а акумуляторна батарея на 2,8 кВтг забезпечує запас ходу 50 км. Оснащення включає регульовані амортизатори і диференціал, що самоблокується.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.