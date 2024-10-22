IBM випускає нові ШІ-моделі для бізнесу — Finance.ua
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IBM випускає нові ШІ-моделі для бізнесу

Технології&Авто
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IBM випускає нові ШІ-моделі для бізнесу
IBM випускає нові ШІ-моделі для бізнесу
IBM випустила нову версію своїх ШІ-моделей, орієнтовану на бізнес. Моделі Granite 3.0 будуть доступні з відкритим вихідним кодом, як і інші версії сімейства моделей штучного інтелекту Granite від IBM.
Цей підхід відрізняється від конкурентів, які стягують із клієнтів плату за доступ до своїх моделей, наприклад, як Microsoft, пише Reuters.
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Своєю чергою IBM пропонує платний інструмент під назвою Watsonx, який допомагає запускати моделі в центрах обробки даних після їх налаштування.
Деякі варіанти нових моделей Granite доступні для комерційного використання на платформі Watsonx. Деякі з цих моделей також будуть доступні в стеку програмних інструментів Nvidia (NVDA.O).
Нові моделі Granite були навчені з використанням графічних процесорів (GPU) Nvidia H100.
За матеріалами:
dev.ua
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