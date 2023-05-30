IBM анонсувала створення найпотужнішого квантового комп’ютера — Finance.ua

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IBM анонсувала створення найпотужнішого квантового комп’ютера

Технології&Авто
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IBM анонсувала створення найпотужнішого квантового комп’ютера
IBM анонсувала створення найпотужнішого квантового комп’ютера
Американська корпорація IBM анонсувала плани побудувати найпотужніший квантовий комп’ютер.
Про це повідомляє видання MIT Technology Review.
Представники компанії розповіли про свої плани на саміті G7 у Хіросімі, Японія. За словами інженерів, протягом 10 років вони мають створити обчислювальну машину на 100 тисяч кубітів. Новий пристрій дасть змогу вивести квантові обчислення у сферу повномасштабних операцій, де технології потенційно зможуть вирішувати завдання, перед якими безсилі звичайні суперкомп’ютери.
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«Я називаю це квантово-орієнтованими суперкомп’ютерами», — описав квантовий комп’ютер майбутнього віцепрезидент IBM з квантових обчислень Джей Гамбетта.
Також у розмові з MIT Technology Review представники IBM підкреслили, що навіть великі інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів не гарантують успіху. «Безумовно є ризик», — визнав Гамбетта.

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За матеріалами:
noworries
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