IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися — Finance.ua
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IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися

Особисті фінанси
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IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
IBAN (International Bank Account Number) — міжнародний номер банківського рахунку.
Його призначення — спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу, пишуть Факти ICTV.

За допомогою Приват24

Щоб знайти реквізити своєї картки, вам знадобиться додаток Приват24:
  • Перейдіть у мобільний додаток Приват24.
  • Авторизуйтесь за допомогою паролю.
  • На головній сторінці оберіть свою картку — натисніть на неї.
  • У правому верхньому куті натисніть на значок Налаштування.
  • Знайдіть та оберіть пункт Реквізити картки.
  • На екрані ви побачите свій IBAN, власний рахунок та валюту картки, МФО банку та інше.

За допомогою вебверсії Приват24

Якщо ви не маєте мобільного додатку, можете скористатися сайтом Приват24:
  • Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь.
  • У головному меню оберіть пункт Перекази — SWIFT.
  • Серед реквізитів різних країн знайдіть категорію Інша валюта.
  • Перед вами з’явиться ваша картка та кнопка Отримати реквізити — натисніть на неї.
  • На екрані ви побачите свої реквізити та IBAN картки.
До речі, їх можна завантажити, натиснувши на відповідну кнопку.

Інші способи

Дізнатися свій IBAN ви можете у будь-якому відділенні ПриватБанку. Необхідно просто звернутися до спеціаліста — ваші реквізити вам надрукують.
Також є варіант — скористатися терміналами самообслуговування:
  1. В меню оберіть Мої налаштування.
  2. Там знайдіть Реквізити.
  3. Ви можете просто переглянути або ж роздрукувати свій IBAN.

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