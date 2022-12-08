IATA прогнозує, що авіагалузь наступного року повернеться до прибутковості — Finance.ua

IATA прогнозує, що авіагалузь наступного року повернеться до прибутковості Сьогодні 05:38 — Фондовий ринок

IATA прогнозує, що авіагалузь наступного року повернеться до прибутковості

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) прогнозує, що авіаційна галузь знову стане прибутковою в наступному році вперше з 2019 року після майже двох років обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє Reuters

Авіакомпанії втратили десятки мільярдів доларів у 2020 і 2021 роках через пандемію коронавірусу, проте авіасполучення частково відновилося, і деяким аеропортам важко впоратися з попитом.

IATA тепер очікує, що наступного року чистий прибуток галузі складе 4,7 мільярда американських доларів. Також очікується, що у 2023 році буде перевезено понад 4 мільярдів пасажирів.

Зазначається, що на поточний 2022-й рік IATA звузила свій прогноз збитків для всієї галузі до 6,9 мільярда доларів з 9,7 мільярда доларів.

«Це велике досягнення, враховуючи масштаби фінансових та економічних збитків, завданих пандемічними обмеженнями, запровадженими урядом», — сказав генеральний директор IATA Віллі Волш.

Водночас він попередив, що наступного року багато авіакомпаній все ще стикатимуться з непростими часами, зокрема, через високі витрати та непослідовну державну політику урядів.

«Авіакомпанії повинні залишатися пильними щодо будь-якого підвищення податків або зборів за користування інфраструктурою», — сказав він.

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Укрінформ За матеріалами:

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