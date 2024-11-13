Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото) — Finance.ua
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Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото)

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Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото)
Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото)
Корейська компанія Hyundai показала, як виглядатиме її новий сімейний кросовер Ioniq 9 усередині. Світлини поширив портал cleantechnica.com.
Як заявляють у компанії, салон Ioniq 9 нагадуватиме простору вітальню, де з комфортом розмістяться до семи людей. У його дизайні, судячи з тизера, будуть простежуватися еліптично вигнуті елементи на кшталт ручки дверей і дверних панелей. Завдяки електричній глобальній модульній платформі (E-GMP) від Hyundai Motor кросовер матиме рівну підлогу на всіх трьох рядах, що дозволить легко пересуватися по ньому.
Більш детальну інформацію виробник розкриє на офіційній презентації Ioniq 9, яка відбудеться у Лос-Анджелесі наприкінці листопада. У компанії кажуть, що новий кросовер буде унікальним поєднанням аеродинамічних характеристик і естетичної привабливості.
Новинці пророкують батарею у двох варіантах, на 76,1 або 99,8 кВт*год. Віддача електричної установки може сягати 576 кінських сил.
Подейкують, що кросовер підтримуватиме зарядку потужністю до 350 кВт, а заявлений запас перевищить 480 кілометрів. Модель запропонують із пневмопідвіскою, автопілотом третього рівня та набором фірмових електронних асистентів.

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За матеріалами:
MMR
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