Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото) — Finance.ua

Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото) Вчора 22:23 — Фондовий ринок

Hyundai уперше показала інтер’єр нового сімейного кросовера (Фото)

Корейська компанія Hyundai показала, як виглядатиме її новий сімейний кросовер Ioniq 9 усередині. Світлини поширив портал cleantechnica.com.

Як заявляють у компанії, салон Ioniq 9 нагадуватиме простору вітальню, де з комфортом розмістяться до семи людей. У його дизайні, судячи з тизера, будуть простежуватися еліптично вигнуті елементи на кшталт ручки дверей і дверних панелей. Завдяки електричній глобальній модульній платформі (E-GMP) від Hyundai Motor кросовер матиме рівну підлогу на всіх трьох рядах, що дозволить легко пересуватися по ньому.

Більш детальну інформацію виробник розкриє на офіційній презентації Ioniq 9, яка відбудеться у Лос-Анджелесі наприкінці листопада. У компанії кажуть, що новий кросовер буде унікальним поєднанням аеродинамічних характеристик і естетичної привабливості.

Новинці пророкують батарею у двох варіантах, на 76,1 або 99,8 кВт*год. Віддача електричної установки може сягати 576 кінських сил.

Подейкують, що кросовер підтримуватиме зарядку потужністю до 350 кВт, а заявлений запас перевищить 480 кілометрів. Модель запропонують із пневмопідвіскою, автопілотом третього рівня та набором фірмових електронних асистентів.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.