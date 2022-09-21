Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні — Finance.ua

Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні Вчора 01:37 — Технології&Авто

Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні, en.yna.co.kr

Південнокорейська компанія Hyundai та італійський автовиробник IVECO Group N.V. презентували автомобіль на водні.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що семитонний автомобіль, який отримав назву eDAILY FCEV, оснащений електродвигуном потужністю 140 кВт, виготовленим компанією FPT Industrial під керівництвом IVECO Group, і системою паливних елементів на основі водню від Hyundai з потужністю 90 кВт.

На одній зарядці eDAILY FCEV має можливість проїхати до 350 кілометрів.

Презентація спільного автомобіля відбулася через шість місяців після того, як у березні ці дві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки технологій і платформ, пов’язаних із комерційними автомобілями, а також для вивчення можливостей взаємного постачання транспортних засобів.

Hyundai й IVECO також пообіцяли розглянути можливість спільного використання системи електрифікації транспортних засобів, існуючих технологій і компонентів, пов’язаних із транспортними засобами, а також спільного придбання запчастин.

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