Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні

Технології&Авто
1013
Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні
Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні, en.yna.co.kr
Південнокорейська компанія Hyundai та італійський автовиробник IVECO Group N.V. презентували автомобіль на водні.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що семитонний автомобіль, який отримав назву eDAILY FCEV, оснащений електродвигуном потужністю 140 кВт, виготовленим компанією FPT Industrial під керівництвом IVECO Group, і системою паливних елементів на основі водню від Hyundai з потужністю 90 кВт.
На одній зарядці eDAILY FCEV має можливість проїхати до 350 кілометрів.
Презентація спільного автомобіля відбулася через шість місяців після того, як у березні ці дві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки технологій і платформ, пов’язаних із комерційними автомобілями, а також для вивчення можливостей взаємного постачання транспортних засобів.
Hyundai й IVECO також пообіцяли розглянути можливість спільного використання системи електрифікації транспортних засобів, існуючих технологій і компонентів, пов’язаних із транспортними засобами, а також спільного придбання запчастин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.