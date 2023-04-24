Hyundai розробляє місяцехід — Finance.ua

Hyundai розробляє місяцехід Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

Hyundai розробляє місяцехід, Фото: autoevolution.com

Hyundai Motor Group, окрім виробництва автомобілів, має багато розробок у робототехніці. Нещодавно бренд оголосив , що почав розробку моделі автономного транспортного засобу для дослідження Місяця.

Основне бачення Hyundai Motor Group є чітким і лаконічним: «Прогрес заради людства». Це головна причина, чому компанія наполегливо працює над розвитком сфери робототехніки. Він розробив три ключові технології: переносні роботи, сервісні роботи та роботизована мобільність. Наприклад, корейці придумали роботизовані екзоскелети, призначені як для промислового, так і для медичного використання.

Фото: autoevolution.com

Багато хто знає, що Hyundai у 2021 році за приголомшливі 880 мільйонів доларів придбав Boston Dynamics, виробника робопсів, які вражали своїми можливостями.

Компанія зосереджена на розширенні людського охоплення та пропонуванні інноваційних рішень для мобільності з використанням робототехніки, AI (штучного інтелекту) і технологій автономного водіння. Один із їхніх нещодавніх проектів спрямований на вихід за межі землі, моря та повітря в космос.

У липні 2022 року Група підписала угоду з шістьма корейськими дослідницькими інститутами в аерокосмічному секторі з метою створення мобільного рішення для дослідження поверхні Місяця. Перші тестові транспортні засоби будуть завершені до другої половини наступного року. Далі мета — розробити модель із можливістю запуску в 2027 році.

Група об’єднає технології робототехніки та автономного водіння Hyundai Motor Company і Kia Corporation, зарядні частини та системи водіння. Крім того, він використовуватиме технологію Hyundai Rotem (дочірня компанія, що спеціалізується на виробництві рухомого складу, військової техніки та машинобудуванні).

Місяцехід призначений для перевезення різного обладнання з максимальним корисним навантаженням 70 кг. Крім того, він буде оснащений різними технологіями для розкопок. Він працюватиме автономно, одержуючи електроенергію від сонячних батарей.

Машина буде сконструйована таким чином, щоб витримувати екстремальні температури з вбудованим захистом від випромінювання. Для цього Hyundai Motor Group розробить середовище, схоже на поверхню Місяця, на якому проведе інтенсивні випробування місяцехода та внесе всі необхідні доопрацювання. Якщо все складеться успішно, мета — посадити машину біля південного полюса Місяця, де він виконуватиме наукові місії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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