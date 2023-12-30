Hyundai представив оновлений седан G80 — Finance.ua

Hyundai представив оновлений седан G80 Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Hyundai представив оновлений седан G80, Фото: Yonhap

Південнокорейська компанія Hyundai презентувала оновлену версію седана G80 третього покоління для локального ринку.

Про це повідомляє Yonhap

Зазначається, що G80 поставлятиметься у двох версіях: з 2,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом або 3,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом.

Початкова ціна машини становить 59 мільйонів вон (46 тисяч доларів США) і 66 мільйонів (51 тис. дол.) вон відповідно.

Фото: Yonhap

У салоні автомобіля встановлений 69-сантимеровий дисплей з органічними світлодіодами.

У першій половині 2024 року Hyundai планує представити оновлений G80 також на глобальних ринках, таких як США і Близький Схід.

З 2016 року Hyundai продала у світі 400 тис. моделей G80. Модель першого покоління G80, яка тоді мала назву Genesis, була випущена у 2008 році.

Нині лінійка Genesis складається з седанів G70, G80 і G90, а також електрифікованої версії G80, повністю електричної моделі GV60 і позашляховиків GV70 і GV80 з бензиновими двигунами.

Укрінформ За матеріалами:

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