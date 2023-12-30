Hyundai представив оновлений седан G80 — Finance.ua
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Hyundai представив оновлений седан G80

Технології&Авто
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Hyundai представив оновлений седан G80
Hyundai представив оновлений седан G80, Фото: Yonhap
Південнокорейська компанія Hyundai презентувала оновлену версію седана G80 третього покоління для локального ринку.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що G80 поставлятиметься у двох версіях: з 2,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом або 3,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом.
Початкова ціна машини становить 59 мільйонів вон (46 тисяч доларів США) і 66 мільйонів (51 тис. дол.) вон відповідно.
Фото: Yonhap
Фото: Yonhap
У салоні автомобіля встановлений 69-сантимеровий дисплей з органічними світлодіодами.
У першій половині 2024 року Hyundai планує представити оновлений G80 також на глобальних ринках, таких як США і Близький Схід.
З 2016 року Hyundai продала у світі 400 тис. моделей G80. Модель першого покоління G80, яка тоді мала назву Genesis, була випущена у 2008 році.
Нині лінійка Genesis складається з седанів G70, G80 і G90, а також електрифікованої версії G80, повністю електричної моделі GV60 і позашляховиків GV70 і GV80 з бензиновими двигунами.
За матеріалами:
Укрінформ
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