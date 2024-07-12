Hyundai представила кросовер Hyundai Exter (фото) — Finance.ua

Hyundai представила кросовер Hyundai Exter (фото) Сьогодні 03:56 — Технології&Авто

Hyundai представила кросовер Hyundai Exter (фото)

Новий бюджетний кросовер Hyundai Exter дуже сподобався покупцям. Кількість замовлень на модель і так велика, але автомобіль зробили ще крутішим з модифікацією Knight Edition.

Деталі стали відомі Carscoops. Новий Hyundai Exter Knight Edition 2024 відрізняється від стандартної моделі особливим оформленням. Вибрана тема — чорний колір.

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Хоча крім чорного кольору кузова, покупці також можуть обрати темні сірі відтінки, хакі і навіть білий. Але декор весь виконаний у чорному, щоби розставити необхідні візуальні акценти.

Hyundai Exter — компактний кросовер із довжиною кузова 3815 мм при колісній базі 2450 мм. Ширина дорівнює 1710 мм, висота — 1631 мм. Привід у кросовера лише передній, але кліренс 185 мм допомагає справлятися з поганими дорогами. Для ринків, що розвиваються — те, що потрібно.

Дешевий кросовер Hyundai Exter за ціною від 7200 доларів зібрав величезну чергу покупців. Зараз компанія отримує багато замовлень щодня в Індії. Надалі планується поява моделі на інших ринках. А поки що виробнику необхідно задовольнити підвищений попит в одній країні.

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