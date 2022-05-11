Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі "Зоряних війн" — Finance.ua
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Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі "Зоряних війн"

Вчора 01:12Технології&Авто
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Обіцяний Hyundai «крокуючий автомобіль» став ближчим до реальності після того, як автовиробник представив новий центр розробки вартістю 20 мільйонів доларів, щоб прискорити його появу.
Про це пише Daily Mail.
New Horizon Studio, що відкрився в штаті Монтана, США, буде створювати автомобілі, що дозволяють подорожувати місцевістю, яка є непрохідною для звичайних наземних транспортних засобів.
Hyundai показав проект бронемашини з "ногами" у стилі "Зоряних війн"
Зокрема там планується розробити Ultimate Mobility Vehicles (UMV) з ногами, який може просто пройти через все, що неможливо проїхати.
Концепція Elevate, що нагадує крокоходи All Terrain Armored Transport (AT-AT) із всесвіту «Зоряних війн», включає традиційне колесо та ногу, що розкладається на складній та небезпечній місцевості.
Можливо, авто використовуватиметься для порятунку людських життів, надаючи першу допомогу при стихійних лихах.
За матеріалами: Апостроф
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