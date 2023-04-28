Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters — Finance.ua

Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters Сьогодні 22:31 — Фондовий ринок

Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters

Південнокорейська компанія Hyundai Motor збирається повністю піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства у країні казахстанській компанії

Як пише Reuters, переговори про продаж заводу Hyundai в росії перебувають на завершальній стадії. Вони очікували остаточного схвалення з боку російського уряду. Поки що тривають дискусії щодо продажу.

Як відомо, минулого року Hyundai припинила роботу свого представництва у росії. У березні компанія оголосила, що розглядає «різні варіанти» своєї діяльності в росії.

Hyundai разом зі своєю дочірньою компанією Kia Motors входить до десятки найбільших автовиробників світу. В рф вони виробляють близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% світового виробництва.

Renault, Hyundai та Kia були одними з найбільш популярних брендів у росії до повномасштабного вторгнення в Україні. Тепер їхнє місце зайняли китайські бренди.

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УНІАН За матеріалами:

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