Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters — Finance.ua
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Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters

Фондовий ринок
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Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters
Hyundai Motor хоче продати всі свої підприємства у росії - Reuters
Південнокорейська компанія Hyundai Motor збирається повністю піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства у країні казахстанській компанії
Як пише Reuters, переговори про продаж заводу Hyundai в росії перебувають на завершальній стадії. Вони очікували остаточного схвалення з боку російського уряду. Поки що тривають дискусії щодо продажу.
Як відомо, минулого року Hyundai припинила роботу свого представництва у росії. У березні компанія оголосила, що розглядає «різні варіанти» своєї діяльності в росії.
Hyundai разом зі своєю дочірньою компанією Kia Motors входить до десятки найбільших автовиробників світу. В рф вони виробляють близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% світового виробництва.
Renault, Hyundai та Kia були одними з найбільш популярних брендів у росії до повномасштабного вторгнення в Україні. Тепер їхнє місце зайняли китайські бренди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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