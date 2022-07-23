Hyundai і Rolls-Royce випустять електричне літальне таксі (фото) — Finance.ua
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Hyundai і Rolls-Royce випустять електричне літальне таксі (фото)

Технології&Авто
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Прототип літального таксі Hyundai презентували ще в 2020 році
Прототип літального таксі Hyundai презентували ще в 2020 році, Фото: Hyundai
Hyundai та Rolls-Royce розпочали співпрацю у новій сфері. Дві компанії поєднали зусилля для створення електричного літального апарату. Його прототип мають подати в 2025 році.
Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
На авіашоу у Фарнборо сторони підписали меморандум про наміри й уже оприлюднили концепцію майбутнього літального апарату. Це буде невелике повітряне таксі.
Новий літальний апарат буде електричним конвертопланом
Новий літальний апарат буде електричним конвертопланом, Фото: Hyundai
Прототип аеротаксі S-A1 у межах проєкту Urban Air Mobility презентували спільно Hyundai та Uber на виставці CES-2020. Це п’ятимісний конвертоплан із вертикальним зльотом і посадкою. Очевидно, саме цей проєкт допоможуть втілити в життя фахівці Rolls-Royce.
Як відомо, що авіаційний підрозділ Rolls-Royce існує з 1914 року та спеціалізується на двигунах до літаків і вертольотів. Британські інженери допоможуть розробити електричну силову установку для літального таксі.
Hyundai та&nbsp;Rolls-Royce підписали меморандум про співпрацю на&nbsp;авіашоу у&nbsp;Фарнборо
Hyundai та Rolls-Royce підписали меморандум про співпрацю на авіашоу у Фарнборо, Фото: Hyundai
Hyundai візьме на себе розробку водневих паливних осередків для Urban Air Mobility. Ця технологія має свої переваги порівняно з акумуляторними батареями, адже забезпечить більшу дальність польоту та швидку заправку.
Крім того, у вихлопі такого літального апарату міститься виключно водяна пара. У Rolls-Royce вважають, що саме водень дозволить комерційній авіації зменшити до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року.
За матеріалами:
Фокус
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