Hyundai допоможе відновити аеропорт «Бориспіль» після війни — Finance.ua
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Hyundai допоможе відновити аеропорт «Бориспіль» після війни

Фондовий ринок
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Південнокорейська компанія Hyundai Engineering and Construction приєднається до відбудови міжнародного аеропорту «Бориспіль» після завершення російсько-української війни.
Про це повідомляє The Korea Herald.
Згідно з угодою, Hyundai E&C відновить посадкові смуги аеропорту та новий вантажний термінал у аеропорту «Бориспіль».
Наразі компанія проводить техніко-економічне обґрунтування щодо будівництва вантажного термінала.
Hyundai E&C заявила, що використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проектах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.
Починаючи з проекту розширення аеропорту, Hyundai E&C також прагне долучитися до проектів реконструкції в інших галузях.
«Hyundai E&C співпрацюватиме з Україною для відновлення не лише транспортної інфраструктури країни, включаючи аеропорти та залізниці, але й її енергетичної інфраструктури», — заявив генеральний директор компанії Юн Йонг Джун.

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