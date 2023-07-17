Hyundai допоможе відновити аеропорт «Бориспіль» після війни — Finance.ua

Hyundai допоможе відновити аеропорт «Бориспіль» після війни Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

Південнокорейська компанія Hyundai Engineering and Construction приєднається до відбудови міжнародного аеропорту «Бориспіль» після завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє The Korea Herald.

Згідно з угодою, Hyundai E&C відновить посадкові смуги аеропорту та новий вантажний термінал у аеропорту «Бориспіль».

Наразі компанія проводить техніко-економічне обґрунтування щодо будівництва вантажного термінала.

Hyundai E&C заявила, що використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проектах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.

Починаючи з проекту розширення аеропорту, Hyundai E&C також прагне долучитися до проектів реконструкції в інших галузях.

«Hyundai E&C співпрацюватиме з Україною для відновлення не лише транспортної інфраструктури країни, включаючи аеропорти та залізниці, але й її енергетичної інфраструктури», — заявив генеральний директор компанії Юн Йонг Джун.

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