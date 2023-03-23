Hypersonix створить гіперзвуковий літак для Пентагону — Finance.ua

Hypersonix створить гіперзвуковий літак для Пентагону Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Hypersonix створить гіперзвуковий літак для Пентагону, Фото: HypersonixAU

Австралійська аерокосмічна компанія Hypersonix побудує для Міноборони США безпілотний гіперзвуковий літак із композитних матеріалів для випробувань гіперзвукової зброї.

Про це 22 березня повідомив телеканал 9News.

Зазначається, що апарат буде оснащений водневим гіперзвуковим прямоточним повітряно-реактивним двигуном і зможе розвивати швидкість від 5 Маха (6174 км/год) до 7 Маха (8600 км/год).

Він повністю виготовлений на 3D-принтері та є екологічно чистим пристроєм з нульовим викидом вуглекислого газу в атмосферу.

Як заявив керуючий директор та співзасновник Hypersonix Девід Вотерхауc, силова установка апарата не має рухомих частин, які можуть зламатися, і при його виготовленні застосовувалися спеціальні сплави, стійкі до корозії, окиснення, дії високих температур та тиску.

Дальність польоту БПЛА становитиме не менше 1000 км. Він зможе нести на борту близько 10 кг вантажу.

Перший прототип БПЛА планують виготовити на початок 2024 року.

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