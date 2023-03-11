Huawei Watch 4 отримає циферблат із цирконію та підтримку супутникового зв'язку — Finance.ua

Huawei Watch 4 отримає циферблат із цирконію та підтримку супутникового зв'язку 11.03.2023, 00:18 — Фондовий ринок

Серія Huawei Watch 3 була офіційно представлена два роки тому, отже саме час для випуску годинника Huawei Watch 4.

Циферблат годинника Watch 4 буде виконаний з унікального цирконієвого матеріалу, який відомий своєю міцністю і стійкістю до утворення тріщин. Цей матеріал у чотири рази твердіший і не старіє, гарантуючи, що годинник збереже свою естетику дизайну протягом тривалого періоду часу. Очікується, що Huawei використовуватиме цей матеріал у преміальній версії Watch 4.

Крім унікального дизайну, Watch 4 також покликані революціонізувати способи спілкування. Годинник буде оснащений можливостями супутникового зв’язку, що дозволить користувачам надсилати SMS, не покладаючись на мобільну мережу.

Це важлива подія, оскільки вона зробить Huawei Watch 4 першим у галузі розумним годинником, що підтримує цю функцію. Згідно з недавнім витоком, Watch 4 і Watch 4 Pro вже пройшли сертифікацію WiFi під кодовими назвами ARC (Arch) та MDS (Medusa) відповідно.

Хоча Huawei ще не підтвердила дату випуску Watch 4, ми очікуємо на значні поліпшення порівняно з попередніми моделями.

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