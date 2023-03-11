Huawei Watch 4 отримає циферблат із цирконію та підтримку супутникового зв'язку — Finance.ua
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Huawei Watch 4 отримає циферблат із цирконію та підтримку супутникового зв'язку

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Серія Huawei Watch 3 була офіційно представлена два роки тому, отже саме час для випуску годинника Huawei Watch 4.
Циферблат годинника Watch 4 буде виконаний з унікального цирконієвого матеріалу, який відомий своєю міцністю і стійкістю до утворення тріщин. Цей матеріал у чотири рази твердіший і не старіє, гарантуючи, що годинник збереже свою естетику дизайну протягом тривалого періоду часу. Очікується, що Huawei використовуватиме цей матеріал у преміальній версії Watch 4.
Крім унікального дизайну, Watch 4 також покликані революціонізувати способи спілкування. Годинник буде оснащений можливостями супутникового зв’язку, що дозволить користувачам надсилати SMS, не покладаючись на мобільну мережу.
Це важлива подія, оскільки вона зробить Huawei Watch 4 першим у галузі розумним годинником, що підтримує цю функцію. Згідно з недавнім витоком, Watch 4 і Watch 4 Pro вже пройшли сертифікацію WiFi під кодовими назвами ARC (Arch) та MDS (Medusa) відповідно.
Хоча Huawei ще не підтвердила дату випуску Watch 4, ми очікуємо на значні поліпшення порівняно з попередніми моделями.
За матеріалами:
iLenta
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