Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео)

Технології&Авто
34
Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео)
Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео)
Компанія Huawei запустила продажі Eyewear 2 — другого покоління своїх розумних окулярів, які дуже схожі на звичайні. Вони доступні в різних стилях, включаючи безрамкові, квадратні і з титановою рамкою.
Оновлені окуляри отримали ще більш витончений дизайн — інженери Huawei зменшили ширину дужок динаміків на 20% в порівнянні з оригіналом, внаслідок чого максимальна ширина склала всього 9,7 мм, а ширина в задній частині зменшилась на 28% і склала всього 8,3 мм.
Як і перше покоління, аксесуар може відтворювати аудіо і дзвінки так, щоб оточуючі не чули, що у вас грає. Разом з тим Eyewear 2 отримали перший в індустрії аудіоблок з подвійною діафрагмою — завдяки цьому вдалося підвищити гучність до 30%, а амплітуда динаміків збільшилася на 40%. Окуляри також оснащені потрійною системою шумозаглушення, що забезпечує чистий звук при розмові.
З автономністю тут теж все в порядку: окуляри забезпечують до 11 годин прослуховування музики і до 9 годин розмови. Від 0 до 100% батарея окулярів заряджається швидше ніж за 1 годину.
Однією з ключових переваг Eyewear 2 є можливість безперебійного перемикання між пристроями під управлінням HarmonyOS, Android, iOS та Windows. Ціна в Китаї починається з позначки 1699 юанів (близько 7800 грн). Про вихід глобальної версії поки не повідомляється.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.