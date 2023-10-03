Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео) — Finance.ua

Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео) Сьогодні 06:40 — Технології&Авто

Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео)

Компанія Huawei запустила продажі Eyewear 2 — другого покоління своїх розумних окулярів, які дуже схожі на звичайні. Вони доступні в різних стилях, включаючи безрамкові, квадратні і з титановою рамкою.

Оновлені окуляри отримали ще більш витончений дизайн — інженери Huawei зменшили ширину дужок динаміків на 20% в порівнянні з оригіналом, внаслідок чого максимальна ширина склала всього 9,7 мм, а ширина в задній частині зменшилась на 28% і склала всього 8,3 мм.

Як і перше покоління, аксесуар може відтворювати аудіо і дзвінки так, щоб оточуючі не чули, що у вас грає. Разом з тим Eyewear 2 отримали перший в індустрії аудіоблок з подвійною діафрагмою — завдяки цьому вдалося підвищити гучність до 30%, а амплітуда динаміків збільшилася на 40%. Окуляри також оснащені потрійною системою шумозаглушення, що забезпечує чистий звук при розмові.

З автономністю тут теж все в порядку: окуляри забезпечують до 11 годин прослуховування музики і до 9 годин розмови. Від 0 до 100% батарея окулярів заряджається швидше ніж за 1 годину.

Однією з ключових переваг Eyewear 2 є можливість безперебійного перемикання між пристроями під управлінням HarmonyOS, Android, iOS та Windows. Ціна в Китаї починається з позначки 1699 юанів (близько 7800 грн). Про вихід глобальної версії поки не повідомляється.

УНІАН За матеріалами:

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