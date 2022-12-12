Huawei випустила незвичайний смарт-годинник з вбудованими навушниками — Finance.ua
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Huawei випустила незвичайний смарт-годинник з вбудованими навушниками

Технології&Авто
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Huawei випустила незвичайний смарт-годинник з вбудованими навушниками
Huawei випустила незвичайний смарт-годинник з вбудованими навушниками, Фото: Huawei
Компанія Huawei випустила розумний годинник Watch Buds. Як випливає з назви, вони поєднують годинник і бездротові TWS-навушники.
Навушники ховаються під відкидним дисплеєм — кришка має магнітну конструкцію. Кожен модуль важить 4 грами. Huawei запевняє, що попри невеликі габарити, звучать вони якісно на рівні звичайних бездротових моделей.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Заявлена автономність Huawei Watch Buds на одному заряді становить до трьох днів. Слухати музику можна протягом 4 годин. Навушники не діляться на «правий» й «лівий» та автоматично визначають положення у вусі користувача.
Що стосується самого годинника, він отримав корпус з нержавіючої сталі та круглий сенсорний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43. Є датчики ЧСС і SpO2, а також стандартні для свого класу функції моніторингу здоров’я. Годинник здатний відстежувати більше ніж 80 спортивних режимів. В якості «операційки» виступає HarmonyOS.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Гібридний смарт-годинник Huawei Watch Buds оцінили в 2980 юанів, або близько 15 000 грн. Чи буде він продаватись за межами Китаю, поки неясно. У будь-якому разі незабаром його можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.
За матеріалами:
УНІАН
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