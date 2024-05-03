Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони (фото, відео) — Finance.ua
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Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони (фото, відео)

Фондовий ринок
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Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони (фото, відео)
Huawei представила свої найбільш просунуті смартфони (фото, відео)
Китайська Huawei взялася завойовувати глобальний ринок смартфонів за допомогою своєї флагманської лінійки Pura 70. Що цікаво, з чотирьох випущених моделей у Європі доступні відразу три: Pura 70, Pura 70 Pro і Pura 70 Ultra.
Усі моделі отримали основну камеру зі змінною діафрагмою і перископ, а також незвичайний дизайн й топові екрани OLED. Їх вже називають головними камерофонами на ринку і конкурентами актуальних флагманів на кшталт Samsung Galaxy S24 і iPhone 15, пише ITHome.
  • Доступний Pura 70 отримав скляно-металевий корпус, 6,6-дюймовий дисплей LTPO OLED з кадровою частотою 120 Гц, новітній процесор Kirin 9010, від 12/256 ГБ пам’яті. Ззаду встановлена камера 50 Мп (основна), 12 Мп (перископ), 13 Мп (ширик). Батарея — 4900 мАг зі швидкою зарядкою 66 Вт.
  • Pura 70 Pro вирізняється збільшеним 6,8-дюймовим екраном, камерами на 50, 48 і 12,5 мегапікселів і акумулятором 5050 мАг.
  • Найбільш просунутий Pura 70 Ultra вирізняється камерою 50+50+40 мегапікселів, яка має висувний механізм для збільшення. Також телефон отримав найбільш ємну і потужну батарею — на 5200 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт.
Глобальні версії Huawei Pura 70 отримали EMUI 14.2 замість Harmony OS 4.2. А функція двостороннього супутникового зв’язку залишилася ексклюзивною для китайських версій.

Ціни

Huawei Pura 70 оцінили в 999 євро, або близько 42 тис. грн. Pura 70 Pro коштуватиме 1199 євро (50 000 грн), Pura 70 Ultra — 1499 євро (63 000 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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