Хто зможе отримати безкоштовні путівки в дитячі табори — Finance.ua

Хто зможе отримати безкоштовні путівки в дитячі табори Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Хто зможе отримати безкоштовні путівки в дитячі табори

Кабмін розширив список категорій дітей, які зможуть отримати безкоштовні путівки в «Артек».

Про це інформує Мінінтеграції.

Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Цей порядок затверджений постановою КМУ від 9 травня 2023 року № 462.

Хто може отримати

До переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки до «Артеку», додали:

дітей учасників бойових дій, зокрема і добровольців, визначених у пунктах 19−24 частини 1 статті 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у частині першій статті 10−1 Закону;

дітей, зареєстрованих як ВПО, які отримують допомогу на проживання ВПО. Документом передбачено, що половина путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) «Артек» будуть виділені для дітей, які мешкають на території активних бойових дій.

Нагадаємо, як і раніше, у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть:

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;- рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї чи дитячому будинку сімейного типу;

дітям із малозабезпечених сімей;

дітям, один із батьків яких загинув, зник безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі й стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

Відповідний проєкт акта був розроблений Мінсоцполітики за результатами спеціальних нарад під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

Такі зміни сприятимуть, зокрема, можливості оздоровити більшу кількість внутрішньо переміщених дітей.

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