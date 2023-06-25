Хто замінив російських туристів на європейських курортах — Finance.ua

Хто замінив російських туристів на європейських курортах Сьогодні 15:59

За даними Асоціації туроператорів росії (АТОР), минулого року російських мандрівників у Європі було на 84% менше, ніж зазвичай. Туристичний сезон цього літа показує ще гірші результати. Хто замінив росіян на відпочинку в Європі - дізнаєтесь далі.

Туризм в Європі - без росіян

Дозволити собі виїхати в Європу можуть тільки найзаможніші росіяни. Середнього класу взагалі практично не видно за кордоном. Ціни на подорожі, курс долара та євро та інфляція в Росії зробили свою справу. Більшість росіян тепер можуть дозволити собі лише подорож до Таганрога чи Туапсе. Поглянемо, як змінився відпочинок у деяких країнах Європи, які раніше любили відвідувати туристи з Росії.

Латвія

Ця країна довгий час приваблювала російських мандрівників. Особливо їм подобалось відчуття ностальгії за «‎вільним світом» ще з часів СРСР. Та і їхати до Латвії недалеко.

На знак солідарності з Україною у вересні 2022 року країна заборонила в'їзд для росіян.

Вам тут не раді - ви маєте закінчити війну проти України, і забратися геть із цієї прекрасної країни!- написав у твіттері тогочасний міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

Туристичний сектор Латвії сильно постраждав через відсутність росіян. Після лютого 2022 року було скасовано близько 70% групових бронювань від туркомпаній. Латвійці розуміють, що країна не може розважати російських туристів, поки їхні військові вбивають українців. Латвія значно постраждала економічно, це негативно вплинуло на місцевий бізнес. Але громадяни усвідомлюють важливість такого рішення, адже країни Балтії можуть бути наступною ціллю для агресії рф.

Тому держава шукає нові ринки і намагається приваблювати туристів, наприклад, із країн Перської затоки.

Фінляндія

Щороку понад мільйон «‎одноденних» мандрівників з росії перетинали кордон з Фінляндією. Вони переважно їздили на закупи і витрачали у прикордонному місті Лаппеенранта близько 170 євро на день. Купували одяг, побутову хімію, шоколад, рибу… Такі одноденні маршрути стали регулярними, для цього працювали спеціальні автобусні рейси.

Тепер все інакше: росіяни масово більше не їздять до Фінляндії. Турпотік скоротився до одиничних поїздок. Тепер місто Лаппеенранта розвиває внутрішній туризм і максимально орієнтується не на росіян, а на фінів. Також тут приймають гостей з Німеччини, Італії, Бельгії та Нідерландів.

Іспанія

Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочивальників. Вона і зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. Деякі регіони Іспанії значно більше залежали від російських туристів, ніж інші. Наприклад, Коста-Дорада. Але тепер їх тут значно менше.

Оскільки прямого авіасполучення з країнами ЄС немає, росіяни приїжджають в Європу на автомобілі через Туреччину чи Фінляндію. Раніше російські туристи були готові витрачати багато грошей в Іспанії, навіть купувати предмети розкоші. Тепер вони змушені економити. Тому зараз Іспанія робить ставку переважно на мандрівників з Великої Британії.

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