Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон-МОЗ — Finance.ua

Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон-МОЗ Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

27 січня уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення про можливість українських громадян перетинати державний кордон у період воєнного стану для виїзду в інші країни на лікування.

Наказ МОЗ від 05.04.2022 № 574 чітко визначає критерії направлення та категорії пацієнтів, медична й реабілітаційна допомога яким може надаватися за кордоном.

Як і раніше, якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави.

Пропуск таких громадян через державний кордон здійснюється за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров’я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої особи, у тому числі усиновлені.

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